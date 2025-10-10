Nicolás Jarry evitó la qualy e ingresó directo al ATP 250 de Almaty

Nicolás Jarry (107° del mundo) volverá a disputar un cuadro principal de un ATP 250 con su ingreso directo al torneo de Almaty, en Kazajistán, evitando la ronda clasificatoria.

El "Príncipe" debía disputar las qualy del certamen. Sin embargo, en las últimas horas se bajaron el australiano Jordan Thompson y el chino Yunchaokete Bu, permitiendo el ingreso del nacional.

De esta manera, y a la espera del sorteo del cuadro principal que arranca este lunes 13 de octubre, el santiaguino buscará sumar triunfos y puntos para acercarse al Top 100.

El ATP 250 de Almaty marcará el regreso de Jarry a un torneo del circuito mayor desde su temprana eliminación en el US Open, último Grand Slam de la temporada, el pasado agosto.