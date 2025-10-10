Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago19.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Nicolás Jarry evitó la qualy e ingresó directo al ATP 250 de Almaty

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El chileno se metió en el "main draw" gracias a algunas bajas.

Nicolás Jarry evitó la qualy e ingresó directo al ATP 250 de Almaty
 Photosport (Archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nicolás Jarry (107° del mundo) volverá a disputar un cuadro principal de un ATP 250 con su ingreso directo al torneo de Almaty, en Kazajistán, evitando la ronda clasificatoria.

El "Príncipe" debía disputar las qualy del certamen. Sin embargo, en las últimas horas se bajaron el australiano Jordan Thompson y el chino Yunchaokete Bu, permitiendo el ingreso del nacional.

De esta manera, y a la espera del sorteo del cuadro principal que arranca este lunes 13 de octubre, el santiaguino buscará sumar triunfos y puntos para acercarse al Top 100.

El ATP 250 de Almaty marcará el regreso de Jarry a un torneo del circuito mayor desde su temprana eliminación en el US Open, último Grand Slam de la temporada, el pasado agosto.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada