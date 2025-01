Djokovic aseguró que fue envenenado en Australia antes de su deportación en 2022

Hace días, el tenista serbio Novak Djokovic, reconoció que "aún tiene algo de trauma y estrés" al viajar a Australia debido a su deportación en 2022 cuando no pudo disputar el Abierto de Australia por no estar vacunado contra el covid-19.

Ahora Djokovic aseguró que fue envenenado con plomo y mercurio durante su breve paso por Australia en 2022 antes de su deportación.

"Tuve algunos problemas de salud y me di cuenta de que en ese hotel de detención me sirvieron una comida que me había envenenado", sentenció el jugador de 37 años en una extensa entrevista con la revista GQ.

"Me sentí muy enfermo. Era como una simple gripe, pero esa simple gripe me produjo mucho bajón. Me pasó lo mismo varias veces y tuve que someterme a pruebas toxicológicas", agregó.

El exnúmero 1 del ranking ATP dijo que descubrió ciertas cosas cuando volvió a Serbia, que nunca contó publicamente, pero que en su cuerpo "tenía un nivel altísimo de metal. De metal pesado. De plomo y de mercurio".

El portavoz del Departamento de Asuntos Internos de Australia, al ser consultado por la revista GQ, declaró que no se pueden comentar sobre casos individuales "debido a cuestiones de privacidad".

Novak Djokovic dijo no sentir rencor contra el país por las situaciones ocurridas en 2022 y concluyó diciendo que "le encanta estar aquí y creo que mis resultados son prueba de cómo me siento al jugar al tenis y cuando estoy en este país".