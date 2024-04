Djokovic: Estoy en una fase de mi carrera que me planteo quizás no tener entrenador

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, declaró este lunes en los Premios Laureus que tras la ruptura con Goran Ivanisevic sigue en la "fase" de plantearse si debe "tener entrenador o no" y aprovechó para elogiar a Rafael Nadal, al que le gustaría ver "en un torneo o dos y jugar otra vez contra él".



"Me estoy planteando si debería o no tener entrenador. Me estoy planteando distintas cosas. Estuve con Nenad Zimonjic y ya tomaré la decisión en los próximas semanas o meses. He jugado al tenis profesional durante más de 20 años y tuve distintos equipos y entrenadores", dijo.

"No creo que no necesite entrenador ni un fisio porque al final un equipo es lo que crea la formula del éxito. Es lo que te hace ser mejor, pero estoy en una fase de mi carrera de plantearme si quizá no tener entrenador puede ser una opción", confesó.