El mensaje de Djokovic tras el accidental golpe en su cabeza que sufrió en Roma

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking ATP, agradeció en redes sociales el apoyo y preocupación de sus seguidores, tras golpe en la cabeza que sufrió de forma accidental este viernes en el Masters de Roma.

Horas después de haber recibido un golpe con una botella que se le cayó a un espectador, "Nole" utilizó sus redes sociales para calmar a los fanáticos.

"Gracias por los mensajes de preocupación. Esto fue un accidente y estoy bien descansando en el hotel con una bolsa de hielo", afirmó el serbio.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24