La comparación de Medvedev por Murray y Djokovic: Imaginen que Messi entrene a Cristiano

En la previa de su estreno este 2025 por el Australia Open, el tenista ruso Daniil Medvedev (5° del ránking ATP) se refirió a la presencia del retirado Andy Murray como entrenador del serbio Novak Djokovic (7°) para este certamen, realizando una curiosa comparación.

"Es difícil medir el impacto que (Murray) tendrá sobre Novak. Djokovic es tan fuerte que, si gana, ¿es por Andy o porque es él? Es genial", señaló en conferencia de prensa.

Luego, realizó una curiosa comparación: "Imagina que (Lionel) Messi se convirtiese en entrenador de Cristiano Ronaldo, sería extraño".

Posteriormente, apuntó que: "Yo no tengo ni idea de qué haré después de mi carrera. Puede ser cualquier cosa, relacionada con el tenis o no. Escuché que es muy estresante estar en el banco porque no puedes controlar lo que hace tu jugador, es una sensación más difícil".

"Ya lo percibo en competiciones de equipo, cuando quieres que tu compañero gane, no es lo mismo que estar en la cancha", cerró Medvedev previó a su estreno ante el tailandés Kasidit Samrej.