Novak Djokovic superó por primera vez a Alejandro Tabilo en su vuelta al circuito
El serbio Novak Djokovic, primer favorito, regresó este martes a la competición con un convincente triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo, al que nunca había vencido, por 7-6 (3) y 6-1, y accedió a los cuartos de final del torneo de Atenas.
