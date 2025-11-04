Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.6°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Novak Djokovic superó por primera vez a Alejandro Tabilo en su vuelta al circuito

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El serbio Novak Djokovic, primer favorito, regresó este martes a la competición con un convincente triunfo ante el chileno Alejandro Tabilo, al que nunca había vencido, por 7-6 (3) y 6-1, y accedió a los cuartos de final del torneo de Atenas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados