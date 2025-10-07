Un extenuado Novak Djokovic superó sus dolencias para dejar seguir avanzando en Shanghái

Novak Djokovic, mermado por una dolencia en el tobillo izquierdo de la que tuvo que ser varias veces atendido, abatido físicamente por las condiciones de la competición, subsistió, además, a la batalla que le presentó el español Jaume Munar y avanzó a cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái.

El serbio ganó por 6-3, 5-7 y 6-2 y ahora se verá las caras contra el belga Zizou Bergs.

El ganador de 24 torneos Grand Slams acabó extenuado, tumbado sobre un fondo de la pista de Shanghpai cuando perdió el segundo set. Fue tras un intenso intercambio de golpes que premió el empuje y la voluntad de Munar, indiferente a todo lo que sucedía alrededor de su rival y que se apuntó la segunda manga, resuelta en 74 minutos, y llevó al límite al cuatro veces ganador en China.

El serbio tuvo que ser auxiliado por el fisioterapeuta -una vez más- y después, en su banquillo y antes de afrontar el parcial definitivo, por el médico, que le examinó de la tensión, del oxígeno en sangre y le proporcionó un antiinflamatorio antes de regresar a la pista. Después ganó Djokovic. Pero la imagen delató la dificultad que volvió a asumir el balcánico.