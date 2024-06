Roger Federer recibió un doctorado honorífico en la Universidad de Dartmouth

La Universidad de Dartmouth celebró la graduación de su generación 2024, con el extenista suizo Roger Federer como gran protagonista al recibir un doctorado honorífico y realizar un discurso.

La leyenda del tenis mundial obtuvo el Doctorado en Letras Humanitarias gracias a las acciones benéficas realizadas con la fundación que lleva su nombre.

"Esta es, literalmente, sólo la segunda vez que pongo un pie en un campus universitario. Pero por alguna razón me están dando un doctorado. A partir de hoy soy el Doctor Roger", señaló en la ceremonia realizada el pasado domingo.

Federer entregó mensajes motivadores para los jóvenes que recibieron sus títulos profesionales: "'Sin esfuerzo' es un mito. Puedes ganar no sólo cuando estás en tu mejor momento, sino especialmente cuando no lo estás. La mayoría de las veces no se trata de tener un don. Se trata de tener coraje".

"Chicos, siento su dolor. Sé lo que se siente cuando la gente sigue preguntando cuál es el plan para el resto de su vida. Me preguntan ahora que no soy tenista profesional, ¿a qué te dedicas? No sé, y está bien no saberlo", sumó.

"La mayoría de las veces era un cumplido, pero solía frustrarme cuando decían que apenas sudaba o que incluso lo estaba intentando en la cancha. Tuve que trabajar muy duro para que pareciera fácil. No llegué a donde llegué sólo con talento puro. Llegué allí tratando de superar a mis oponentes. Creí en mí mismo. Pero creer en uno mismo hay que ganárselo", añadió el suizo, ganador de 20 torneos Grand Slam durante su brillante carrera.