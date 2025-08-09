Nació el segundo hijo de Rafael Nadal y Mery Perelló

Medios españoles anunciaron que el extenista Rafael Nadal y Mery Perelló tuvieron a su segundo hijo, que se llamará Miquel, en Palma de Mallorca.

Según Diario de Mallorca, el parto tuvo lugar el pasado jueves 7 de agosto en el hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde en octubre de 2022 nació el primogénito de la pareja, Rafael.

Los padres y el bebé dejaron este sábado el centro sanitario, que han visitado desde el jueves las familias de la pareja para ver al recién nacido y dar sus felicitaciones.

El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Perelló, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad tras una larga enfermedad.

Nadal se casó el 19 de octubre de 2019 con Perelló en una ceremonia que se celebró en Sa Fortalesa, una finca situada en el municipio mallorquín de Pollença.