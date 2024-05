Carlos Alcaraz tumbó a Sebastian Korda y se metió en octavos de Roland Garros

El español Carlos Alcaraz, número tres del ranking mundial, clasificó por tercera temporada consecutiva a los octavos de final de Roland Garros, tras imponerse ante el estadounidense Sebastian Korda (28°).

En un partido disputado, Alcaraz se impuso por 6-4, 7-6(5) y 6-3 en dos horas y 39 minutos.

"Me estoy divirtiendo, estoy encantado de jugar en esta pista en la que tengo grandes recuerdos. Cada día me siento mejor, jugando mejor. Cada día me encuentro más cómodo aquí en París", declaró Alcaraz tras la victoria.

En la próxima ronda, Alcaraz enfrentará al ganador de la llave entre el estadounidense Ben Shelton (15°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (21°).