Novak Djokovic dejó en duda su continuidad en Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, dejó en duda su continuidad en Roland Garros, luego de haber presentado molestias en su rodilla derecha durante el exigido triunfo ante el argentino Francisco Cerúndolo (27°).

"Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me sometí a algunas pruebas que son positivas, pero mañana (martes) haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando", afirmó el jugador.

Djokovic, quien señaló que venía sintiendo una molestia en la rodilla derecha desde hace unas semanas, aseguró que durante el partido pensó retirarse pero quiso darle una oportunidad a los medicamentos para ver si podía arreglarse.

"Casi no podía moverme, no quería hacer intercambios largos y él lo notó, me movía mucho. Yo no era capaz de correr", señaló.

El próximo partido de Djokovic será en cuartos de final ante el noruego Casper Ruud (7°) y está pactado para disputarse el miércoles, en horario aún por definir.