Carlos Alcaraz dejó sin opciones a Báez y avanzó en Tokio

El español Carlos Alcaraz (1° de la ATP) logró imponerse en su debut en el torneo de Tokio al argentino Sebastián Báez por 6-4 y 6-2 en un duelo con un accidentado primer set, en el que debió ser atendido en su tobillo izquierdo por una torcedura y que estuvo suspendido por espacio de unos 25 minutos por la lluvia.

El español encontró dura resistencia del sudamericano, quien se repuso de un quiebre inicial para luego emparejar la cuenta 2-2, pero el murciano se mantiene intratable y en su regreso al circuito tras su último partido en la final del US Open se lanzó al ataque y quebró de nuevo en el noveno para luego cerrar el parcial.

En el segundo set, el europeo encontró aún menos resistencias y con sendos quiebres llegó a ponerse 5-1 para luego cerrar el partido a su favor.

Ahora se verá las caras ante el belga Zizou Bergs, quien viene de dejar en el camino al chileno Alejandro Tabilo.