El argentino Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis profesional

El trasandino Diego Schwartzman, de 31 años anunció su retiro del tenis profesional que será efectivo en el 2025, por medio de una emotiva carta publicada en las redes sociales.

El bonaerense, que llegó a ser el octavo jugador del mundo y que ahora está fijado en el puesto 142 del ránking ATP, colgará la raqueta en febrero del próximo año, en el torneo de su ciudad.

"Qué viaje. Cuantos momentos que jamás imaginé. Cuántas anécdotas que jamás soñé, cuanta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome", inició su escrito en Instagram.

Este 2024 ha tenido que disputar gran parte de rondas de clasificación para jugar en los cuadros principales de los torneos. No cuenta con victoria alguna en lo que va de curso y tiene seis derrotas.

"Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil. Pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre hice", expresó.

"Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia, que este 2024 sea de esa manera. Ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar", continó.

El argentino agradeció a sus "entrenadores, preparadores físicos, fisio, Luchito Spena, mis rivales, compañeros. A mis amigos que los amo. Mis hermanos y mis viejos".

"El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueraon una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque El Peque tuvo una vida de gigante", apuntó Schwartzman, quien tiene cuatro títulos ATP en su palmarés.