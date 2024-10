Frances Tiafoe se disculpó por arrebato contra juez: Dejé que la frustración me dominase

El estadounidense Frances Tiafoe pidió este miércoles disculpas por gritarle "¡Que te jodan!" al árbitro tras su derrota en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Shanghái, y dijo sentirse "extremadamente decepcionado" tras haber dejado que la "frustración me dominase".

"Pido disculpas de verdad por la forma en la que actué. Yo no soy así y no es así como quiero tratar a la gente. Dejé que la frustración me dominase en el fragor del momento y estoy extremadamente decepcionado con cómo llevé la situación", indicó el tenista en su cuenta de Instagram.

"No es un comportamiento aceptable, y quiero disculparme con el juez de silla, el torneo y los aficionados. Mejoraré por todos vosotros", agregó.

Tras estrechar la mano de su contrincante, el ruso Roman Safiullin, Tiafoe se dirigió al árbitro ecuatoriano Jimmy Pinoargote y le gritó 'Fuck you, seriously!' ("¡Que te jodan, de verdad!", en inglés) hasta en dos ocasiones, negándose además a saludarle.

Según la prensa especializada, el motivo final del enfado de Tiafoe vino por las advertencias del juez por pérdidas de tiempo, que se saldaron con la anulación de un primer saque en el tie break, con el marcador en 5-5.

"¡Tres putas horas y me haces esto! ¿Por qué? ¡Me has jodido el partido!", le gritó.