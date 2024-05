Jannik Sinner se retiró del Masters de Madrid en cuartos de final por lesión

El italiano Jannik Sinner, vigente número dos del mundo y primer favorito, se restó del Masters 1.000 de Madrid a causa de su lesión en la cadera derecha y no jugará el partido de cuartos de final.

El tenista de San Cándido ya había dejado entrever la posibilidad de abandonar el torneo que se juega en la Caja Mágica por la dolencia que sufrió en el Masters 1.000 de Montecarlo en el partido de semifinales contra el griego Stefanos Tsitsipas.

La lesión se originó en el encuentro de segunda ronda ante el ruso Pavel Kotov, aunque se agravó luego de enfrentar a Kharen Kachanov.

La organización del Masters 1000 de Madrid oficializó que Sinner "no saldrá a la cancha el jueves para disputar su partido de cuartos de final contra Felix Auger-Aliassime". Así, el canadiense accedió directamente a las semifinales, que jugará contra el vencedor del partido entre el checo Jiri Lehecka, verdugo de Rafael Nadal, y el ruso Daniil Medvedev.

Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.



