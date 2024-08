Polémica: El controversial punto para el triunfo de Draper contra Auger-Aliassime en Cincinnati

Este viernes, el Masters de Cincinnati tuvo una enorme polémica durante el partido que enfrentó al británico Jack Draper (28° de la ATP) contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (19°) por los octavos de final en el torneo.

Después de que cada uno se impusiera en un set, ambos contendientes llegaron a la definición con un 5-4 (40-30) favorable para el europeo. En aquel instante, el norteamericano ejecutó un servicio que su rival respondió con un sobrepique.

Los espectadores presenciaron como el oriundo de Sutton consiguió el match point pasando la pelota tras un golpe en la red. Sin embargo, el canadiense se acercó rápidamente al juez para alegar que Draper conectó dos veces con la raqueta al tratar de cazar el pique de la pelota.

El árbitro de silla desestimó los alegatos del norteamericano. Mientras tanto, las repeticiones de la señal televisiva confirmaron que existió un doble golpe.

Drama at the end of the match between Jack Draper & Felix Auger-Aliassime. Once again it’s Greg Allensworth as the umpire.. Felix was convinced Draper's volley hit the frame and then hit the ground and then it went over. Supervisor comes on court and agrees with umpire. Crowd… pic.twitter.com/W84CGot142