Rafael Nadal se despidió del Masters de Madrid tras caer ante Jiri Lehecka en octavos

El español Rafael Nadal, exnúmero uno del mundo, no pudo con el ímpetu del checo Jiri Lehecka (31°) y se despidió del Masters 1.000 de Madrid, torneo que disputa por última vez, en los octavos de final.

Lehecka, de 22 años, se impuso por 7-5 y 6-4 para avanzar a cuartos, en donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev (4°), tercer favorito, quien previamente elimino al kazajo Alexander Bublik (18°) por 7-6(3) y 6-4.

Nadal, quien se retirará esta temporada, dijo adiós a la Caja Mágica, en donde ganó el torneo en cinco ocasiones.

"Contento. Han sido unos días muy especiales para mi. Tuve la oportunidad de volver a jugar aquí, en una pista que me ha dado tanto a nivel emocional y profesional. Hace pocas semanas no sabía si podría volver a competir en un partido oficial. He podido jugar dos semanas. Ha sido inolvidable. Ha sido un viaje increíble. Vine por primera vez en el 2003. La primera vez que llegué siendo competitivo en el 2005 fue una de las victorias más emocionantes de mi carrera", dijo tras el partido.

El próximo objetivo de Nadal, ganador de 22 Grand Slams, será Roland Garros, torneo donde es el máximo vencedor con 14 títulos.