Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry aparecieron en la lista de entrada del US Open

Los tenistas chileno Alejandro Tabilo (20° de la ATP) y Nicolás Jarry (24°) fueron oficializados este martes como parte del cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada, luego de que la organización difundiera la lista de entrada.

Además las dos principales raquetas nacionales jugarán en la previa los Masters 1.000 de Montreal, en Canadá, y Cincinnati, en Estados Unidos.

En tanto, Cristian Garin (106°) se ubicó ocho lugares por debajo del cierre, por lo que debe esperar el mismo número de bajas para evitar las clasificaciones del torneo que se juega en Flsuhing Meadows.

Quien también dirá presente en el cemento neoyorkino será el español Rafael Nadal, quien usará su ranking protegido para participar del certamen.

US Open Men’s Singles entry list is OUT.



As expected, Rafael Nadal is playing with protected ranking, after missing last year.



Carreño, Shapovalov, Opelka, Kwon, Stricker also using PR.



Goffin last in, McDonald first alternate. pic.twitter.com/ZfXoATx1tM