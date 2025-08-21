Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | US Open

Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry tendrán duros rivales en sus estrenos por el US Open

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Los nacionales conocieron este jueves a sus oponentes en el cuadro principal.

Este jueves se realizó el sorteo del cuadro principal en el US Open, último Grand Slam de la temporada, por lo que Nicolás Jarry (103° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (126°) conocieron a los rivales que tendrán en sus estrenos en el major neoyorquino.

El reto más complejo fue para "Jano", quien desafiará al alemán Alexander Zverev (3°) por segunda vez tras caer el año pasado en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, en arcilla.

Pese a que el germano no viene en buen momento, sigue siendo un jugador peligroso debido a que alcanzó semis en los recientes Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati. Además, fue finalista en el US Open en 2020.

En tanto, Jarry enfrentará al checo Jakub Mensik (16°), quien vive su mejor campaña y este año ganó en Miami su primer título Masters 1.000 tras batir en la final al serbio Novak Djokovic (7°).

De momento, ambos nacionales están a la espera de conocer su programación y las canchas del USTA Billie Jean King NTC en las que estarán arrancando su participación, este domingo 24 de agosto.

