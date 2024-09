Jannik Sinner: El último periodo de mi carrera no fue fácil

Jannik Sinner, que se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos, dedicó el segundo Grand Slam de su carrera a una tía suya que está pasando por problemas de salud.

"Me encanta el tenis. Entreno mucho para este tipo de escenarios. Pero también me doy cuenta de que hay una vida más allá de la pista", dijo el tenista italiano nada más terminar la final en Nueva York.

"Me gustaría dedicar este título a mi tía. No está bien en cuanto a salud. No sé cuánto más la tendré en mi vida. Es muy bonito que todavía puedo compartir momentos positivos con ella. Es una persona muy importante en mi vida y si pudiera tener un deseo, le desearía la mejor salud a todo el mundo. Desafortunadamente no es posible", agregó.

Número uno del mundo y también campeón en el Abierto de Australia este año, Sinner aplastó al estadounidense Fritz, que ocupa la posición 12 del ranking, con parciales de 6-3, 6-4 y 7-5 en dos horas y 15 minutos.

Sinner, que se llevó 3,6 millones de dólares en premio como campeón del Abierto de EE.UU. es el cuarto tenista en la historia que conquista los dos "major" de pista rápida en una misma temporada. Los otros tres son Novak Djokovic, Roger Federer y Mats Wilander.

"Creo que me ha ido bastante bien, supongo", bromeó Sinner al recordar que, cuando llegó a la Gran Manzana, no tenía expectativas muy altas para este torneo.

"Fuimos día a día, intentando entrenar bien, creyendo en nosotros, que es lo más importante. Entendí, especialmente en este torneo, lo importante que es la parte mental en el deporte. Estoy muy feliz y muy orgulloso de compartir este momento con mi equipo", agregó.

Sinner también se reivindicó personalmente con este trofeo en Flushing Meadows después de unas semanas de notable polémica por su positivo en un control antidopaje en Indian Wells, que quedó sin sanción al considerar las autoridades que se trató de un error de su fisioterapeuta.

"Este título significa mucho para mí. El último periodo de mi carrera no fue fácil. Mi equipo me apoya cada día, la gente que tengo cerca de mí", señaló.

Por último, el transalpino subrayó lo "increíble" que ha sido este 2024 en el que llegó a la cima de la ATP, ganó sus dos primeros 'grandes' y además lleva ya seis torneos en total.

"Son muchas grandes victorias para mí esta temporada, empezando con Australia. Jugar tan bien ahí me dio confianza hasta ahora. Pero el trabajo nunca se detiene, sé que todavía puedo mejorar", consideró.

"Pero tienes que estar orgulloso con lo que tienes y el resto tienes que ir a por ello y trabajar por ello", cerró.