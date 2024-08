Jarry y Tabilo conocieron a sus rivales para el US Open

Los tenistas chilenos Nicolás Jarry (26° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (22°) conocieron a sus rivales para el cuadro principal del US Open, cuarto Grand Slam de la temporada.

En el caso de Jarry, quedó en la parte alta del cuadro y su contrincante será el australiano Christopher O'Connell (86°), ante el que no registra enfrentamientos.

Si gana, se medirá ante el suizo Stanislas Wawrinka (invitado) o un tenista proveniente de las clasificaciones.

Tabilo, en tanto, quedó en la parte baja y jugará con el belga David Goffin (90°), ante el que jugó un duelo de qualy en el Masters de Madrid 2022, con victoria para el europeo.

El ganador chocará ante el croata Borna Coric (87°) o el francés Adrian Mananrino (42°).

One step closer.



The US Open men's singles draw is out! pic.twitter.com/gM38w7oapj