Kyrgios lanzó provocaciones a Sinner antes de la final del US Open

El tenista australiano Nick Kyrgios utilizó sus redes sociales para lanzar provocaciones en contra del italiano Jannik Sinner, finalista del US Open y número uno del mundo.

El europeo, envuelto en una polémica a causa de su caso de doping positivo, enfrenta este domingo al estadounidense Taylor Fritz por el título del último Grand Slam y el oceánico aprovechó la instancia para "repasar" sus críticas.

Para ello, a través de X publicó una encuesta en que utilizó controvertidos emojis para referirse a Sinner: Una botella y un par de guantes, en referencia al positivo por clostebol durante Indian Wells, que quedó sin sanción.

WHO YOU GOT?