Novak Djokovic despachó a Fritz y se verá las caras con Alcaraz

El serbio Novak Djokovic (7° de la ATP) derrotó este martes al estadounidense Taylor Fritz (4°) y se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá con el español Carlos Alcaraz (2°).

Djokovic, ganador de 24 torneos del Grand Slam se deshizo del crédito local con parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 24 minutos.

Con su clasificación de este martes, Djokovic habrá jugado las semifinales de los cuatro Grand Slam de 2025.

En declaraciones a pie de pista, Djokovic dijo que fue un "partido increíblemente igualado" que "cualquiera podía ganar" y reconoció que su rival le dominó en algunos tramos del partido.

"En este tipo de partidos, unos pocos puntos marcan la diferencia. Por suerte, algunos de esos puntos cayeron de mi lado, sobre todo al final del cuarto set; el último juego fue de infarto. Honestamente, fue duro para Taylor terminar con una doble falta, no se lo merecía", dijo el serbio.

La semifinal de Djokovic con Alcaraz será el noveno enfrentamiento entre ambos. Hasta ahora, el serbio domina el historial con cinco victorias frente a tres del español. Los dos últimos encuentros, los cuartos de final del último Abierto de Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, fueron para el nacido en Belgrado.