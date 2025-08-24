Novak Djokovic vivió estreno triunfal en el US Open tras superar a Learner Tien

El serbio Novak Djokovic (7° del ATP) tuvo un duro estreno en el US Open, dejando al descubierto su falta de ritmo tras luchar para vencer al estadounidense Learner Tien (50°) por parciales de 6-1, 7-6 (3) y 6-2 que le dieron el paso a la segunda ronda.

El 24 veces campeón de Grand Slam impuso rápidamente sus condiciones en la primera manga, donde prácticamente no concedió opciones. Sin embargo, en el segundo episodio el norteamericano forzó un tie-break que exigió al balcanico.

Pese a algunas molestias físicas y a la asistencia del fisioterapeuta, Djokovic recuperó el control en el tercer parcial. Tras un quiebre inicial de Tien, el serbio reaccionó de inmediato y encadenó cinco juegos consecutivos para cerrar el duelo con un 6-2.

Con este triunfo, "Nole" se citó ante el también estadounidense Zachary Svajda (145°) buscando mantener su impecable registro en el US Open con con cuatro títulos, diez finales y la tercera ronda como peor resultado.

