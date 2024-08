Rafael Nadal se bajó del US Open: No creo que hubiera podido dar el cien por ciento

El español Rafael Nadal, exnúmero uno del mundo, anunció este miércoles que no disputará el US Open, el último Grand Slam de la temporada, que se jugará en Nueva York del 26 de agosto al 8 de septiembre.

"He decidido no competir este año en el Abierto de Estados Unidos, un lugar en el que tengo recuerdos increíbles", escribió el tenista español en la red social X.

"Echaré de menos esas eléctricas y especiales sesiones nocturnas en Nueva York en el Arthur Ashe Stadium pero no creo que hubiera podido dar el 100 por ciento en esta ocasión. Gracias a todos mis fans en EE.UU. en particular, los echaré de menos y los veré en otra ocasión (...). Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín", agregó.

Nadal, quien recientemente participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 tanto en individual como en dobles con su compatriota Carlos Alcaraz, entró el pasado 16 de julio con ránking protegido en la lista del US Open, un Grand Slam que ganó en cuatro ocasiones.

Pero su entrada no implicaba automáticamente que fuera a jugar -como finalmente ha sucedido- ya que su calendario este año ha ido torneo a torneo y depende sobre todo de sus sensaciones y su estado físico en cada competencia.

Es el segundo año consecutivo que Nadal no acude al US Open. Su última participación fue en 2022, donde cayó en octavos de final ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

