Taylor Swift y Travis Kelce fueron invitados estrella en la final del US Open

Taylor Swift y Travis Kelce acudieron este domingo a Nueva York para disfrutar de la final masculina del Abierto de Estados Unidos.

La estrella del pop y la figura de la NFL, que forman una de las parejas más populares del momento, llegaron a las instalaciones de Flushing Meadows unos minutos antes de que empezara la final entre el italiano Jannik Sinner (número 1 del mundo) y el estadounidense Taylor Fritz (12°).

Swift asistió esta semana al primer partido de temporada de Kelce y Kansas City Chiefs, vigentes campeones de la NFL.

Los Chiefs, que cuentan con Patrick Mahomes como referente, vencieron por 27-20 a Baltimore Ravens.

Just between us, did the love hold maim you too? pic.twitter.com/mjC2NMoSTM