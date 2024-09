[VIDEO] Draper vomitó en plena semifinal de US Open contra Sinner

El tenista británico Jack Draper (25° ATP) fue víctima del clima y la fatiga en el US Open y protagonizó una llamativa secuencia en medio de su partido contra el italiano Jannik Sinner (1°) por las semifinales individuales masculinas.

Se disputaba el segundo set, con Draper arriba por 4-3, cuando Sinner evitó un quiebre al poner el 40-40 del juego. Tras aquel punto, y a la espera del saque rival, el británico vomitó y tuvo que ser atendido por personal médico, que le administró una pastilla.

