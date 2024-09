[VIDEO] La enorme ovación que recibió Roger Federer en el US Open

El suizo Roger Federer, leyenda del tenis mundial, recibió una enorme ovación este martes en el US Open, tras asistir como espectador en el duelo entre Aryna Sabalenka y Qinwan Zheng en cuartos de final.

En medio del partido, las cámaras lo enfocaron y por los micrófonos del Estadio "Arthur Ashe" anunciaron su presencia y el extenista se levantó para agradecer los aplausos de los espectadores.

Federer fue pentacampeón del US Open, ganando el título en Flushing Meadows de forma consecutiva entre 2004 y 2008. También jugó las finales de 2009 y 2015, perdiendo con Juan Martín del Potro y Novak Djokovic.

Welcome back, legend!



Great to have you in Arthur Ashe Stadium, @rogerfederer! pic.twitter.com/209TJGrf0l