Evans se enojó con la banca de Tabilo y festejó la suspensión de su duelo en Wimbledon

Daniel Evans (60° ATP) protagonizó dos momentos llamativos en su duelo contra Alejandro Tabilo (19°) en Wimbledon, que no pudo concluir este martes.

Tabilo y su cuerpo técnico celebraron tras revertir un doble punto de quiebre para ponerse 4-1 arriba en el primer set. En uno de los puntos Evans destacó irónicamente el buen disparo de "Jano", pero estalló tras ceder el game que tenía casi en su poder.

"Nunca has jugado este deporte en tu vida. No te pares y me mires así", señaló el británico al staff de Tabilo, siendo necesaria una intervención del umpire para calmar al tenista europeo.

Tras perder 6-2 el parcial inicial, Evans continuó con sus ánimos a mil, buscando la paralización del partido por las condiciones de la cancha.

Finalmente el duelo fue suspendido para que continúe este miércoles 3 de julio por la falta de luz en el court, hecho que de manera increíble Evans festejó eufóricamente, casi como un triunfo, luego se quedó con el sexto juego del segundo parcial y empató el marcador 3-3.