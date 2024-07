Medvedev avanzó por lesión de Dimitrov y se convirtió en rival de Sinner en cuartos de Wimbledon

El ruso Daniil Medvedev será el rival del italiano Jannik Sinner en los cuartos de final de Wimbledon tras la retirada del búlgaro Grigor Dimitrov por lesión tras apenas ocho juegos disputados.

El jugador búlgaro se hizo daño aparentemente en la ingle durante la disputa del primer set. Dimitrov, quien fuera semifinalista en estas pistas hace una década, pidió tiempo médico con 3-4 abajo y saque para el ruso y tras probarse un juego más, decidió abandonar el torneo.

Dimitrov había comenzado muy bien el encuentro, con 3-0 de ventaja, pero tras resbalarse sintió unas molestias en la ingle que le obligaron a marcharse.

Medvedev, que defiende las semifinales del año pasado, se enfrentará en cuartos de final a Sinner, que derrotó al estadounidense Ben Shelton.

El ruso domina el cara a cara ante Sinner por 6-5, pero los últimos cinco encuentros los ha ganado el italiano, que además le ha derrotado en dos ocasiones este año.

