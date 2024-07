Nicolás Jarry: No me vengo sintiendo bien y no pasará pronto

Después de poco más de un mes alejado del circuito por secuelas de una neuritis vestibular, el tenista chileno Nicolás Jarry (20° del ranking ATP) regresó al tour con debut y despedida en Wimbledon ante el canadiense Denis Shapovalov (121°) por parciales de 6-1, 7-5 y 6-4.

Tras la derrota, el "Príncipe" reconoció su incomodidad por los problemas físicos que le impidieron jugar en la gira sobre pasto. "No me siento bien, no me vengo sintiendo bien y no me voy a sentir bien pronto, pero muy contento con mi entrega y darme la posibilidad de jugar Wimbledon".

"Trabajé muy duro estas dos semanas para intentar llegar. Tuve mis chances dentro del partido. Me voy feliz. El sábado que llegué, volé sin saber si iba a jugar. Empecé hace ocho días con mi entrenador tirándome la pelota con la mano y este lunes pude jugar y hacer sufrir al otro", añadió con optimismo.

Por último, Jarry agregó: "Lo 'fome' es que la única solución de lo que me pasa es seguir dándole. Tengo que aceptar cómo me voy sintiendo, los avances y entrar a la cancha. Poco a poco me iré sintiendo mejor".