Aryna Sabalenka encabezó glamorosa sesión fotográfica de las Finales WTA en Riad
La bielorrusa Aryna Sabalenka, la número uno del mundo en el tenis femenino, encabezó este lunes la glamorosa sesión fotográfica de las Finales WTA en Riad, Arabia Saudita, posando con vestido de gala junto a Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini y Elena Rybakina.
