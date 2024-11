Italia lo dio vuelta contra Japón y pasó a semifinales de la Copa Billie Jean King

La selección de Italia se clasificó para las semifinales de la Copa Billie Jean King a costa de Japón, gracias a un triunfo en dobles que selló la remontada de 2-1 en la serie.

El dúo formado por Sara Errani y Jasmine Paolini, número cuatro del mundo, sumaron el punto definitivo ante Aoyama Shuko y Hozumi Eri con parciales de 6-3 y 6-4.

Paolini fue la heroína de Italia, pues antes fue la encargada de empatar con un similar 6-3 y 6-4 sobre Uchijima Moyuka, luego de un primer punto para las niponas producto del 6-3 y doble 6-4 de Shibahara Ena contra Elisabetta Cocciaretto en el inicio.

Paolini y Errani lograron la victoria con dominio claro en el primer set (6-3) y mayor resistencia asiática en el segundo (6-4). Shuko Aoyama y Eri Hozumi, las bazas de Japón en el último asalto del dobles, no tuvieron opciones de plantarle cara a un dúo italiano muy difícil de superar.

Italy beat Japan 2-1 in Malaga🔥🇮🇹@SaraErrani and @JasminePaolini defeat the Japanese pair 6-3 6-4#BJKCup | @federtennis pic.twitter.com/4SGL1FQGBV