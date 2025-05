[VIDEO] Peyton Stearns vomitó por su esfuerzo para eliminar a Osaka de Roma

La estadounidense Peyton Stearns, número 42 del mundo, acabó este lunes con el gran momento de la japonesa Naomi Osaka, número 48, a la que batió en una larga batalla de tres sets (6-4, 3-6 y 7-6 (4)) para acceder a los cuartos de final del WTA 1.000 de Roma.

Después de casi 3 horas de partido en la pista central del Foro Itálico, de calambres al final del partido e incluso vómitos provocados por el esfuerzo y el calor, Stearns certificó su pase a la siguiente ronda y acabó con la nipona que llegó como campeona en Saint Malo y con un nivel de confianza por las nubes tras sus tres primeras victorias en la capital italiana.

En los cuartos de final, la estadounidense espera rival, que saldrá del duelo entre su compatriota Danielle Collins (nº 35) y la ucraniana Elena Svitolina (14).

Peyton Stearns threw up immediately after her win over Naomi Osaka.



She also threw up before the 3rd set tiebreak.



It took a special kind of effort to get over the line today.



Warrior. 🇺🇸❤️



