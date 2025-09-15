Tópicos: Deportes | Voleibol | Selección adulta
Chile tropezó en un reñido duelo con Alemania por el Mundial de Vóleibol
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El conjunto nacional dio una dura batalla ante los germanos.
El conjunto nacional dio una dura batalla ante los germanos.
La selección chilena de vóleibol continuó su camino en el Mundial masculino con un traspié de 3-0 ante Alemania, por la segunda fecha del Grupo E.
Tras un tropiezo de igual marcador en el estreno con Eslovenia, y pese a su intensa pelea, el cuadro nacional lamentó parciales de 25-17, 25-23 y 25-21.
La escuadra nacional, que suma experiencia en su segunda participación mundialista, enfrentará a Bulgaria en el tercer partido, este martes 17 de septiembre a las 02:30 horas de Chile (05:30 GMT).