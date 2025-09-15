Chile tropezó en un reñido duelo con Alemania por el Mundial de Vóleibol

La selección chilena de vóleibol continuó su camino en el Mundial masculino con un traspié de 3-0 ante Alemania, por la segunda fecha del Grupo E.

Tras un tropiezo de igual marcador en el estreno con Eslovenia, y pese a su intensa pelea, el cuadro nacional lamentó parciales de 25-17, 25-23 y 25-21.

La escuadra nacional, que suma experiencia en su segunda participación mundialista, enfrentará a Bulgaria en el tercer partido, este martes 17 de septiembre a las 02:30 horas de Chile (05:30 GMT).