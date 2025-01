Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando, realizada por la Cámara Nacional de Comercio, un tercio de las personas declara que compra en el mercado informal.

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, aseguró que esta práctica no solo fomenta la evasión fiscal, sino que también alimenta a bandas criminales organizadas que han avanzado de manera preocupante. "No existe una boleta, no existe alguien que pueda responder al consumidor", afirmó.

El dirigente también señaló que la competencia desleal afecta gravemente a los comercios formales, que deben enfrentar costos como arriendos, impuestos y permisos municipales, mientras que los vendedores informales operan sin estas obligaciones. "La gente compra porque es más barato, pero esto perjudica a quienes trabajan de manera formal y generan empleo", explicó.

