Imacec de enero: Economía supera las expectativas y y crece tras cuatro meses de caídas

La actividad económica superó las expectativas del mercado y creció un 0,4% interanual el pasado enero, según informó este miércoles el Banco Central (BC), con lo que el indicador con lo que rompió una racha de cuatro meses consecutivos de retrocesos.

Las cifras difundidas hoy corresponden al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca del 90% de los bienes y servicios incluidos en el PIB.

Las proyecciones de analistas y agentes del mercado para el primer mes de 2023 apuntaban a una caída de la actividad del 0,1% en enero, según la última encuesta mensual de expectativas económicas.

Banco Central de Chile publicó el #Imacec de enero 2023 en su sitio web. Link a la nota completa en: https://t.co/vKo15DUWx1 pic.twitter.com/zjtQI5899u — Banco Central de Chile (@bcentralchile) March 1, 2023

En el Imacec de enero, según el informe del instituto emisor, incidieron principalmente los crecimientos de las actividades de los servicios y la minería, resultado que fue compensado en parte por la caída del comercio, en un mes que tuvo igual cantidad de días laborales que en 2022.

En tanto, la serie desestacionalizada aumentó en enero un 0,5% respecto a diciembre de 2022 y cayó un 0,3% en comparación con igual mes del año anterior.

"En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por todos sus componentes, con excepción del resto de bienes. El Imacec no minero presentó una disminución de 0,2% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados, creció 0,4% respecto del mes anterior", agregó el BC.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, calificó la expansión que arrojó el Imacec como una buena noticia y sostuvo que "hay una especie de ambiente respecto al tema económico que creo que puede ser promisorio para este año".

"Me parece bueno. No hay que precipitarse por cierto, pero creo que ha sido bastante reconocido el trabajo que ha realizado el gabinete económico encabezado por el ministro (Mario) Marcel, la ministra (Jeannette) Jara, el ministro (Nicolás) Grau y las subsecretarías, y creo que eso ha generado ciertas tranquilidades que han hecho que la inflación vaya bajando después de un fenómeno a nivel global y hoy día puede empezar a mostrar frutos tanto en materia de inflación como de Imacec. Me parecen buenas noticias", destacó.