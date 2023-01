El expresidente del Banco Central chileno José de Gregorio cuestionó la propuesta de una moneda común sudamericana que buscan impulsar Argentina y Brasil. "Nunca ha habido razones de fondo para ello en América Latina. Cuando se tiene, dejas de tener política monetaria (propia) porque la designa un banco central para toda la región", afirmó en El Diario de Cooperativa. Explicó que, en estricto rigor, la iniciativa apuntaría a "una moneda para hacer transacciones: en el fondo, para evitar que países como Argentina, que no tiene dólares, no deba recurrir a dólares para, por ejemplo, comprar bienes a Brasil". De esa forma, "pasa a ser como el vale de una deuda; Argentina dice: 'Toma, ten este vale y con ese después te voy a transferir dólares o te lo puedo cambiar con moneda", planteó el decano de la FEN de la Universidad de Chile. "Lo que están discutiendo es una cosa super aguada, que encuentro poco útil y es un volador de luces", criticó el economista, que puntualizó que "el problema de fondo no es falta de moneda, sino falta de política macroeconómica seria, como el caso de Argentina". El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que "es un tema que habrá que observarlo, para calificar buena idea o mala idea", sin embargo, aseguró que por "el momento estamos cómodos teniendo una política fiscal y monetaria propia

