La economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, afirmó que aumentar los impuestos no ayudaría a corregir el coeficiente Gini o la desigualdad de Chile, pues lo que hace la diferencia es el gasto y no los tributos. "El problema que veo es que en Chile lleva una década cayendo la tasa de ahorro (...) Si no hay ahorro, no hay inversión ni crecimiento; y, si no hay crecimiento, no hay demandas sociales... Tenemos que volver a pensar, como pensaba este país a principios de los '90, que el crecimiento es una condición necesaria para todo lo demás", dijo en El Primer Café.

