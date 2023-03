Elizalde: No se puede pretender un Estado de bienestar como el sueco pagando impuestos como África

Entrevistado en Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el presidente saliente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), lamentó el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados a la reforma tributaria, uno de los pilares de la agenda de transformaciones del Gobierno de Gabriel Boric, y aseguró que "no se puede pretender tener un Estado de bienestar como el sueco pagando impuestos como en África; o sea, sin pagar impuestos".

"Cuando se rechaza un proyecto, la responsabilidad es de quienes lo rechazan", dijo el extimonel socialista, luego de que Chile Vamos asegurase que no se puede apuntar a la oposición como la única responsable del revés de la iniciativa.

Elizalde, que entregará el liderazgo de la Cámara Alta al opositor Juan Antonio Coloma (UDI) el próximo 14 de marzo, afirmó que "cuando se vota en contra de la idea de legislar se está dando un portazo al debate democrático, porque ni siquiera (se acepta) iniciar la discusión respecto de indicaciones que legítimamente presentaron los distintos sectores políticos".

El senador destacó que el proyecto "tenía por objeto generar una modernización del sistema tributario de quienes tienen y ganan más", en un momento donde "Chile sigue siendo un país con profundas desigualdades y, por lo tanto, se requieren políticas públicas que permitan generar una mejor forma de convivencia. Eso implica un esfuerzo colectivo por mejorar la calidad de vida".

"Espero que en los otros proyectos que son imprescindibles para el país, particularmente la reforma de pensiones, cuando tenemos un sistema de AFP que no funciona y que no garantiza pensiones mínimamente dignas para los jubilados, impere una lógica constructiva para que esas iniciativas sean aprobadas. Estamos hablando de necesidades urgentes, de un diagnóstico compartido que existe en la sociedad chilena desde hace mucho tiempo, y no se pueden seguir postergando", subrayó.

DEFENSA A MARCEL

Elizalde además entregó su respaldo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien, al igual que Boric, criticó con dureza a quienes rechazaron la idea de legislar la reforma tributaria, causando molestia -por su tono- en la oposición,

"Seamos claros: el proyecto tenía importantes normas contra la evasión y la elusión y, si se rechaza la idea de legislar, obviamente no se resuelve ese problema de fondo. Por lo tanto, lo que hace el ministro Marcel es describir los efectos que tiene la votación en contra, más aún cuando el propio ministro Marcel estaba convencido del proyecto. Por lo tanto, me parece que en un país democrático todos los sectores pueden expresar sus puntos de vista y el ministro Marcel tiene el legítimo derecho a dar a conocer los efectos que, a su entender, provoca el rechazo del proyecto", señaló el titular de la Cámara Alta.

"Nadie se puede ofender porque se describe el efecto de una determinada votación por parte del ministro de Hacienda. Al contrario: lo que él está haciendo es explicar el efecto práctico que tiene la votación en la Cámara de Diputados", defendió el exministro vocero de Bachelet.