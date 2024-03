"Cuando tú eres un país de ingreso medio, pero mal distribuido, muy concentrado; tú no puedes, de la noche a la mañana, pegar un manotazo sobre los sectores de altas rentas para tener inmensos ingresos fiscales y (lograr así) tener salud y educación de calidad del primer mundo", dijo el economista Nicolás Eyzaguirre (PPD) al propugnar, en El Primer Café, los cambios graduales para resolver los problemas estructurales de Chile.

El exministro de Hacienda, Educación y Segpres planteó que desde que el país dejó de crecer, a fines de 2008, "la impaciencia" se apoderó del debate público y "las posturas más refundacionales se impusieron sobre las posturas más moderadas". Sin embargo, tras un lustro marcado por el estallido social de 2019, el avance de la ultraderecha liderada por José Antonio Kast y el fracaso de los dos procesos constituyentes, "lo que ahora corresponde es sentarse a trabajar por una plataforma unida que suponga que Chile mantenga sus equilibrios, fortalezca la empresa privada, pero tenga un Estado social que se haga mejor cargo de la educación y de la salud".

En esa línea, el Presidente Gabriel Boric "ha tenido un avance en términos de su concepción de Chile que a mí me hace sentir bastante sintonía, pero no puedo decir lo mismo de (el alcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial comunista, Daniel) Jadue", afirmó Eyzaguirre: "Todavía hay sectores que siguen con alguna nostalgia de una estrategia de desarrollo impulsada por el Estado, con empresas públicas, con alta carga tributaria, y creo que eso no va a funcionar", sentenció el también exdirector del FMI.

