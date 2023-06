El economista y expresidente del Partido Socialista Gonzalo Martner afirmó en El Primer Café que no tiene "ninguna esperanza" en que el Gobierno pueda lograr un pacto fiscal. "No veo cómo", dijo, porque "hoy tenemos un debate tributario en que la oposición, que en el Congreso tiene capacidad de impedir que las legislaciones avancen, ha dicho que no está dispuesta a aumentar los impuestos en nada". Aunque "dialogar nunca es una pérdida de tiempo", subrayó que en este caso "discutir no tiene sentido".

