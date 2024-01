"Me cuesta asumir que haya una evasión del 50%" del impuesto a la renta, dijo en El Primer Café Isidro Solís, secretario general de Amarillos por Chile, refiriéndose a la cifra de incumplimiento reportada por el SII, e incluso admitió que "tiendo a no creerla".

De hecho, el exministro se preguntó "para qué hacemos reformas tributarias" en lugar de mejorar la capacidad de recaudación y persecución, misma inquietud que luego planteó el exsubsecretario de Previsión Social Pedro Pizarro (RN).

"Cuando conocí algunas cifras, estaban en torno al 20%; me llama la atención tener 50%", coincidió el opositor, apuntando que de ser el caso, "estamos perdiendo el tiempo con subir impuestos, porque si se suben y no se pagan, no sirve para nada".

