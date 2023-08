Sectores de oposición muestran apertura ante la propuesta de pacto fiscal

Las diputadas Sofía Cid (RN) y Joanna Pérez (Demócratas) afirmaron estar disponibles para un acuerdo respecto al pacto fiscal propuesto por el Gobierno, aunque recalcaron la necesidad de hacerlo dialogando.

Cid, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, declaró que el de ayer fue un anuncio de "buenas ideas, y algunas las compartimos por supuesto", principalmente lo que tiene que ver con "crecimiento económico, proinversión, proempleo".

En ese aspecto "por supuesto que estamos disponibles, vamos a estar apoyando las medidas, vamos a trabajar en conjunto con ello", aunque "echamos de menos todo lo que tiene que ver con la clase media", matizó.

Cid dijo que RN también pide la salida del ministro Jackson, pero esto "no lo vamos a mezclar con las grandes reformas que tienen que ver con la ciudadanía, como es la reforma a las pensiones y la reforma tributaria".

Por su parte, la diputada Pérez indicó que en Demócratas van a "estar disponibles para llegar a un acuerdo, pensando en el bien del país".

"Hemos hablado de la ruta del emprendimiento y valoramos que el ministro haya recogido muchas de estas propuestas. Sin duda vamos a seguir conversando", pues "no puede haber pacto fiscal si no hay un trabajo serio y responsable en materia de probidad", dijo la exmilitante DC.

MARCEL RECUERDA A CONDORITO ANTE POSICIÓN UDI

En tanto, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, reiteró su posición de que "hasta que no haya un cumplimiento de responsabilidades políticas relevantes (en el caso convenios), no va haber pacto, que además se hace con trampa".

"Nosotros vemos con mucha preocupación que se vulneren normas constitucionales respecto a presentar antes del plazo de un año ideas matrices similares a las que ya fueron rechazadas en el mes de marzo de este año por la Cámara de Diputados", fustigó.

A lo anterior respondió el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con una referencia a un chiste de Condorito.

"Condorito decide ir a pedirle azúcar al vecino, pero en el camino va pensando: 'Pucha, ¿y me convidará azúcar? A lo mejor me va a mentir, a lo mejor me va a decir que no le queda', y cuando finalmente llega donde el vecino, Condorito le dice: 'Mira, no me interesa tu azúcar' y le tira el azucarero por la cabeza", contó.

"Esto es, más o menos, esa misma lógica: suponer una mala intención del Ejecutivo y transformar eso en un hecho político o una toma de posiciones... Al Ejecutivo lo que le interesa es dialogar, no es actuar sobre la base de prejuicios", afirmó el secretario de Estado.

"Vamos a hacer una invitación a los partidos políticos a revisar en conjunto lo que está propuesto para el pacto fiscal y ése será el momento de discutir cuáles serán los proyectos de ley que se van a proponer, cómo se va a ir procediendo con el proceso legislativo", reiteró.