La fortuna de los ultrarricos alcanzó un nuevo máximo histórico

La riqueza conjunta de los ultrarricos (más de 1.000 millones de dólares) ha alcanzado un nuevo máximo histórico este año, en el que 196 multimillonarios hechos a sí mismos se han incorporado a este grupo, que ahora forman casi 3.000 personas en el mundo, según un informe anual del banco suizo UBS.

Los 196 nuevos multimillonarios han añadido 386.500 millones de dólares a la riqueza global este año, con lo que su riqueza combinada se eleva a un récord de 15,8 billones de dólares, un aumento espectacular y el segundo mayor registrado en más de una década de existencia de ese informe.

Estos nuevos millonarios están activos principalmente en los sectores como el software de marketing, la genética, la restauración, las infraestructuras y el gas natural licuado (GNL), y los que lideran esta tendencia se encuentran principalmente Estados Unidos y Asia-Pacífico.

Según el informe, los multimillonarios con inversiones en el sector tecnológico vieron crecer su riqueza un 23,8%, mientras que el sector del consumo y de venta al detalle desaceleró un 5,3%, ya que la industria europea del lujo perdió impulso frente a las marcas chinas.

La riqueza en el sector industrial registró el avance más rápido (27,1%, hasta 1,7 billones de dólares), con un cuarto de este progreso atribuible a los nuevos multimillonarios, en tanto que la riqueza en el sector de servicios financieros aumentó un 17%, hasta 2,3 billones de dólares, impulsada por mercados sólidos y un repunte de las criptomonedas (80% atribuible a nuevos ultraricos).

El jefe del área de Clientes Estratégicos y Conectividad Global de UBS, Benjamin Cavalli, explicó en una rueda de prensa que este año se registró el volumen de transferencia de riqueza más importante en los 11 años que se produce este informe, con 91 herederos (64 hombres y 27 mujeres) que recibieron un récord de 297.800 millones de dólares.

Mujeres vs. hombres

El ejecutivo también señaló que aunque las ultrarricas sigan siendo menos con respecto a sus pares masculinos, la riqueza promedio de las mujeres de este grupo creció dos veces más que la de los hombres, una tendencia que se observa desde hace cuatro años.

Pese a ello, las mujeres multimillonarias son apenas un 15% del total, es decir 374, frente a 2.545 multimillonarios hombres.

Cavalli sostuvo que, con una mayor presencia en puestos de liderazgo corporativo, las mujeres se están convirtiendo en propietarias y gestoras de una riqueza considerable, lo que a su vez influye en la forma en que se maneja e invierte la riqueza.

"En promedio las mujeres son más adversas al riesgo, pero más disciplinadas que los hombres, es decir, no venden en mínimos de mercado, son menos emocionales, y tienen carteras más diversificadas, a menudo priorizando la sostenibilidad, la inversión de impacto y la filantropia", explicó.

Reubicaciones

Por otra parte, el informe de UBS anota que los multimillonarios siguen trasladándose de lugar y el 36% de los encuestados (entre los clientes del banco con cuentas en Suiza y Europa, Singapur, Hong Kong y Estados Unidos) afirmó haberse mudado al menos una vez y el 9% indicó que lo está considerando.

"Una mejor calidad de vida, importantes preocupaciones geopolíticas y la capacidad de organizar sus asuntos fiscales de forma más eficiente fueron las principales razones citadas para una posible reubicación", sostuvo Cavalli.

En cuanto a las prioridades de inversión, pese a la volatilidad del mercado en 2025, el informe anota que Norteamérica sigue siendo el principal destino de inversión, seguida de Europa Occidental y de la Gran China (incluidas sus regiones administrativas especiales).

Ultrarricos hechos a sí mismos

Donde más multimillonarios hechos a sí mismos surgieron este último año fue en Estados Unidos (92 más, con 87 domiciliados dentro del país y acumulando un riqueza de 179.000 millones de dólares).

Entre ellos figuran Ben Lamm, cofundador de la firma de genética y biociencia Colossal; Michael Dorrell, cofundador y director ejecutivo de Stonepeak, una firma de inversión en infraestructuras; y Bob Pender y Mike Sabel, que cofundaron Venture Global, un exportador de GNL.

También fue un buen año para los empresarios asiáticos: 61 se convirtieron en multimillonarios, acumulando conjuntamente 124.400 millones de dólares.

Aparecen en la lista los hermanos Zhang, fundadores de la cadena de restaurantes de comida rápida Mixue Ice Cream & Tea; Justin Sun, el emprendedor cripto detrás de la cadena de bloques TRON; y Hao Tang, gracias a sus inversiones tempranas en la empresa de software de marketing y videojuegos AppLovin.