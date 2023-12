Alianza Codelco-SQM: Anticipan ingresos anuales al Fisco por 1% del PIB desde 2031

"Del 2031 en adelante, si se producen 300 mil toneladas anuales, el Estado se llevaría 1 por ciento del PIB, pero al año", anticipó Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, al abordar el destacado acuerdo logrado entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama.

En diálogo con La Tercera, Acevedo explicó que este 1 por ciento del PIB considera que la empresa que nacerá de esta unión producirá en esa fecha cerca de 300 mil toneladas al año, provocando que la renta que recibirá el Estado aumente de manera fuerte.

A esto se suma que sólo a partir del 2031 Codelco obtendrá la mitad de las ganancias, dado que aunque la asociación público-privada indica que esta empresa desde el 2025 será el dueño del 50 por ciento más una acción, los primeros años recibirá beneficios por el 16 por ciento de la producción estimada.

El exdirector ejecutivo de Chile ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró en su cálculo un precio de largo plazo de 20 mil dólares la tonelada, una variable que -aseguró- se ha movido al ritmo de un mayor consumo global por el litio y que por ende es difícil de mantener en el tiempo.

Además, explicó que "hoy, del margen bruto por tonelada el Estado se lleva entre 63-65 por ciento y SQM se lleva entre el 35 y el 37 por ciento. Con el modelo nuevo a partir del 2031 (y también para las 135 mil toneladas adicionales entre 2025 y 2030) se llevará cerca del 80 por ciento del margen bruto por tonelada", algo que se da por el aumento en la presencia de Codelco.

AUMENTO DE TONELADAS

En tanto, Acevedo destacó al medio antes citado que "entre 2025 y 2030, de aumentar la producción en 300 mil toneladas, significará cerca de 1 punto del PIB más para el Fisco en recaudación".

"De las primeras 165 mil, el Estado recauda bajo el mismo esquema que Corfo; por las 135 mil siguientes, además de las condiciones de Corfo, el Estado se lleva el 50 por ciento de la utilidad. La suma de ambos se llega a 1 por ciento del PIB", detalló el experto.

En total, se trata de 201 mil toneladas que podrá recibir Codelco como utilidad entre 2025 y 2030, lo que es el equivalente a uno de los seis años de producción de SQM en que regirá el contrato.

Según reveló La Tercera, SQM busca -por medio de un plan de expiación- pasar de 180 mil a 210 mil las toneladas producidas al año.

"CODELCO CONTROLADOR ES UN RIESGO ADICIONAL"

Por otra parte, Acevedo señaló que aunque se trata de un acuerdo importante y positivo para el Fisco, éste su pudo lograr con SQM como controlador y no Codelco, dado que -en su opinión- "es un riesgo adicional e innecesario, más aún cuando está desafiado en el negocio que sabe, que es el cobre".

"Creo que la extensión del contrato de SQM hubiese sido lo ideal. Codelco tiene suficientes desafíos en su negocio principal para sumarle uno más a un negocio que no conoce. Ahora, el litio que no se extrae, vale cero para Chile, y en ese contexto, tener la opción de aumentar la producción entre 2025 y 2030, sumaría cerca de 1 punto del PIB a las arcas fiscales, y SQM mantendría el control operativo y accionario de la sociedad. El riesgo lo veo a partir del 2031, con Codelco controlador de un negocio que no sabe", advirtió el exdirector de Presupuestos.

"Importante será saber cómo quedará el derecho a veto del accionista que sabe, SQM. Con todo, es una negociación en curso y creo que el tema de las comunidades será el principal desafío que tendrán que resolver para darle viabilidad al proyecto y que no vuelva a ocurrir lo que pasó con los CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio)", cerró.