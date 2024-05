Experto en minería: Creo que el acuerdo Codelco-SQM se va a producir, pese a Tianqi y Ponce Lerou

Este viernes 31 de mayo vence el plazo para que la estatal Codelco y la empresa SQM sellen la histórica alianza para la explotación del litio en el Salar de Atacama, tratativas que han estado marcadas por la resistencia de la china Tianqi, dueña del 22% de las acciones de la minera no metálica, y los recientes cuestionamientos políticos a una futura presencia en la dirección de ésta de Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet.

La asociación, de firmarse esta semana, debiera materializarse a partir del 1 de enero de 2025. Se estructurará a través de una sociedad común con una participación mayoritaria del Estado de Chile, correspondiente a un 50 por ciento más una acción, según el memorándum de entendimiento que suscribieron a fines del 2023.

Esta sociedad asumirá los actuales contratos entre Corfo y SQM hasta diciembre de 2030, para luego transitar a una operación regida por nuevos contratos suscritos entre Corfo y Minera Tarar -filial de Codelco-, los que estarán vigentes hasta diciembre de 2060.

"Hay varias instituciones que han dudado y dicho que hay problemas, y que el acuerdo no se va a producir. Yo creo que el acuerdo se va a producir, independiente de Tianqi y de Ponce Lerou", opinó en El Diario de Cooperativa el ingeniero Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica y experto en minería.

La compañía china, opositora de la forma en que se negoció la alianza, insiste en que ésta debe ser cometida a votación en junta de accionistas. Para ello, la semana pasada volvió a acudir a la Comisión para el Mercado Financiero para solicitar que revise su dictamen de febrero, en que había dado la razón a SQM, que sostiene que la aprobación del acuerdo era competencia del directorio y no requería un pronunciamiento de los accionistas.

A juicio de Lagos, "Tianqi va a tener que aceptar lo que ha pasado, ya no lo pudo modificar y no creo que sea capaz de modificarlo en los días que quedan".

En paralelo, senadores oficialistas han presionado públicamente para que en la alianza entre Codelco y SQM se restrinja que Ponce Lerou, e incluso sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, puedan participar en la futura sociedad conjunta, replicando lo establecido en el acuerdo de la minera no metálica con la Corfo, que rige hasta fines del 2030. Alegan un problema reputacional, dado que la compañía, bajo el liderazgo del expariente de Pinochet, estuvo involucrada en el financiamiento irregular de la política la década pasada.

"Me parece que no hay que mezclar las dos cosas. Una cosa es el acuerdo de Codelco con SQM, que beneficia al fisco, y otra lo que pase con Ponce Lerou, que es una cuestión más política y no afecta directamente el beneficio que pueda tener Chile", analizó Lagos.

En este escenario, "tengo la sana esperanza de que, si no han anunciado algo que esté trabando el acuerdo, debe estar funcionando", sostuvo el académico.

PRECIO DEL COBRE SEGUIRÁ ALTO

En paralelo, coincidió con los pronósticos de que el precio del cobre, que se ubica actualmente en 4,65 dólares la libra, seguirá alto.

"Esta proyección se debe básicamente a la percepción de los inversionistas de que el precio del cobre va a seguir alto en los próximos años, porque hay poca oferta disponible y la mayor disponible no va a ser suficiente para mantener abastecida la demanda", explicó.

"Es un tema causado por el hecho de que la demanda de cobre es muy alta por el combate al cambio climático, es necesario tener más cobre en el mundo, y eso hace que la demanda no haya cedido, a pesar de que China no ande del todo bien", conplementó.

La Comisión Chilena del Cobre elevó la proyección del precio promedio a 4,3 la libra para 2024, y a 4,25 dólares en 2025. El Bank of America, en tanto, subió recientemente su estimación de 3,91 dólares a 4,23 para este año, y de 4,76 a 4,88 dólares para el siguiente.

"Este año está proyectado que esté en el orden de 4,3 o 4,4 dólares la libra, mi estimación es que va a ser más alto que eso", apuntó Lagos.

Más allá fue el destacado administrador de fondos de cobertura francés, Pierre Andurand, quien la semana pasada, en entrevista con el Financial Times, pronosticó que el precio del metal roja se cuadruplicará en los próximos años, llegando eventualmente incluso a 40.000 dólares la tonelada, es decir, sobre 18 dólares la libra.

"Es difícil que el cobre pase los dos dígitos. Podría hacerlo temporalmente por uno o varios días, pero no por un año", opinó Lagos al respecto.

En el fondo, analizó, "la baja en la oferta no es porque haya menos mineral, las reservas del mundo han aumentado históricamente, sin embargo, hoy más escasez (de producción) que hace 20 años", causa "porque no hay suficiente inversión para extraerlo (...) y esa mayor escasez se manifiesta mediante un precio más alto".