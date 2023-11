Cámara Baja despachó el articulado del proyecto de ley de Presupuesto

Tras cinco días seguidos de debate y votaciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó este viernes -a su segundo trámite- el articulado del proyecto de ley de Presupuesto del 2024.

Tras cerrar esta etapa de discusión legislativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un balance positivo, destacando que el Gobierno logró la aprobación de una proporción importante de su propuesta, entre ellas reponer la partida de salud y acotar una reducción en educación.

De todas maneras, lamentó que más de cincuenta indicaciones parlamentarias declaradas como inadmisibles por la mesa, hayan terminado siendo aprobadas e incorporadas al texto por la Sala, ante lo cual el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad.

⭕️#Presupuesto2024 Cámara despacha articulado del proyecto de ley de Presupuestos.



Tras cinco días de análisis en la Sala, la iniciativa pasa al @Senado_Chile. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 17, 2023

POLÉMICA POR RECHAZO AL ESENCIAL ARTÍCULO 3

El jefe de la billetera fiscal también lamentó el rechazo del esencial Artículo 3 del proyecto, que autoriza al Presidente a contraer -en Chile o en el exterior- deudas por hasta 16.500 millones de dólares, monto que había sido acordado previamente en la Comisión Mixta de Presupuesto.

En un intento de marcar un punto político, la derecha trató de bajar significativamente ese monto, no aportando al final los votos suficientes para lograr el quórum de aprobación.

Posterior a la votación, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) admitió que entendieron mal la indicación y que se trató de un error, por lo que tendrá que ser corregida en el Senado.

"Nosotros entendimos, por la redacción de la indicación, se entendía por aprobado salvo que se modificara el guarismo, porque nosotros teníamos un compromiso de poder aprobar esto, y es un problema quizás de interpretación", afirmó el parlamentario.

Por su parte, el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, señaló que entiende que se trató de un error, pero que "afortunadamente este es el primer trámite constitucional, hay otros trámites donde se puede corregir lo que se ha hecho".

La situación fue abordada también con molestia por Marcel, quien advirtió que "este es un tema muy serio, somos nosotros como Gobierno, como Ministerio de Hacienda, los que tenemos que poner la cara frente a los mercados internacionales, no lo van a hacer los parlamentarios".

"Ninguno de ellos va a salir a hablar a los mercados internacionales para explicar si acaso Chile tiene o no tiene la autorización para amortizar la deuda que le vence durante este año", puntualizó el secretario de Estado, quien tanto consideró como parte del anecdotario de la "política pequeña" que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, no haya sido autorizada por parlamentarios de derecha a ingresar a la sala durante la tramitación de este año, algo que espera no se repita la próxima semana en el Senado.

PARTIDA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Una de las partidas que acaparó el debate de esta jornada fue la correspondiente a los gobiernos regionales, la que logró ser despachada en medio de los cuestionamientos por el escándalo del caso convenios.

Durante el debate, el diputado socialista Marcos Ilabaca advirtió que "el exceso de arbitrariedad y de discrecionalidad de los gobiernos regionales, la falta de control, son parte de la crisis que ha transformado una tremenda herramienta en verdaderas bombas de bencina, donde todos aquellos que requieren recursos van y cargan".

Mientras que el diputado UDI Juan Fuenzalida señaló que "se les dio la oportunidad de tener más autonomía a través de eliminar ciertas restricciones y nos dimos cuenta que no se puede confiar en la buena fe".

"¿Qué tiene que ver con el desarrollo regional la compra de lencería o proyectos de maquillaje por más de 700 millones de pesos en regiones? No nos hagamos los lesos acá, hoy día se incuba un nivel de corrupción enorme en los gobiernos regionales", analizó, por su parte, el diputado Eric Aedo (DC).

✅ #Presupuesto2024 Cámara despacha partida correspondiente a los gobiernos regionales. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 17, 2023

La novedad de la partida presupuestaria de gobiernos regionales apunta a cerrar los flancos de discrecionalidad y ser más exigentes para los traspasos de recursos.

Se cuestionó también a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, por la flexibilización de requisitos para el traspaso de fondos en el presupuesto anterior y el supuesto efecto que esa decisión ha tenido en el caso convenios.

Esta crítica fue respondida por el ministro Marcel, quien aclaró que "un análisis del informe de la Contraloría General de la República, con las auditorías a los gobiernos regionales que fue presentada recientemente, cuando uno la sigue y analiza caso por caso, no vamos a encontrar ningún solo caso en el cual haya un convenio cuestionado producto de lo que se ha llamado flexibilización de requisitos, (por lo que) invito a los parlamentarios a leer con detalle el informe de la Contraloría".

PRESUPUESTO DE LA MUJER

Otro de los presupuestos aprobados esta jornada fue del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el que de igual manera tuvo fuertes cuestionamientos desde el Partido Republicano.

"Yo tengo problemas para financiar un ministerio cuyos PMG se reducen a hacer reuniones y reducir el gasto de energía en las oficinas. ¿Dónde está la reducción de la violencia contra la mujer? No hay, ¿Reducción de brechas salariales? No hay. Este ministerio es plata botada a la basura", acusó el diputado Johannes Kaiser (Republicanos).

Esta postura fue cuestionada por su par Ana María Bravo (PS), quien acusó que "lamentablemente en este hemiciclo tenemos un sector antimujeres, un sector Antiequidad de género y no podemos permitirlo, no podemos retroceder".

"Curiosa lógica aquella que dice si aumenta la violencia contra la mujer o persiste la violencia contra la mujer, tenemos que quitar los recursos para los programas dedicados al tema. En este caso, esos recursos están aumentando un 86 por ciento", respondió también Marcel.

OTRAS PARTIDAS DEBATIDAS

Además, en cuanto al Ministerio de las Culturas, el Partido Republicano presentó decenas de indicaciones para reducir al mínimo -10 mil pesos- el financiamiento de organizaciones de memoria y derechos humanos, pero no logró aprobar ninguna.

Mientras que la Cámara Baja aprobó también el presupuesto del Ministerio de Deportes, incluyendo una glosa que obliga al ministro a informar trimestralmente sobre las gestiones para postular a Chile como sede de los Juegos Olímpicos del 2036.