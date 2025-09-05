Comisión sugiere ahorrar US$ 4.500 millones con 34 medidas, incluido revisar gratuidad e Injuv

La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público entregó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) su informe final con 34 recomendaciones en siete áreas.

El objetivo del documento, elaborado tras cuatro meses de trabajo, es contribuir a la consolidación fiscal, con la meta de ahorrar hasta un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 4.500 millones de dólares.

Las recomendaciones buscan "reducir, contener y racionalizar el uso de los recursos públicos en el mediano y largo plazo", y apuntan a modificar aspectos de la gratuidad de la educación superior, reubicar funciones de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) al Ministerio de Interior, y revisar la continuidad de servicios públicos para evitar traslapes.

Entre los organismos cuya revisión de continuidad se recomienda están el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el Departamento Provincial de Educación (Prodep) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu).

Otras recomendaciones destacadas son el traspaso de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) a ChileCompra, el fortalecimiento de la gestión hospitalaria y la eficiencia operativa del sistema público de salud, y la revisión del plan de inversiones en hospitales.

Matías Acevedo, ex director de Presupuestos e integrante de la comisión asesora,

dijo a Cooperativa que "todas estas medidas fueron acordadas por unanimidad de parte de la comisión y lo que uno espera ahora de parte del Ejecutivo es ver cómo la acoge y cómo la presenta".

"Algunas de ellas requieren cambios legales, otras por la vía administrativa, como la acoge en el Presupuesto 2026, y obviamente en otros proyectos de ley o proyectos misceláneos que pueda aprobar en Congreso", indicó el experto.

Acevedo afirmó que las medidas tienen un "sentido de urgencia" debido a que la situación fiscal del país "está comprometida": a su juicio, es "muy probable que de aquí a fin de año no se cumpla la meta de balance estructural".

Gobierno: "Tenemos que tomarnos un tiempo para analizar las propuestas"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló: "Por supuesto, nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para analizar estas distintas propuestas, pero consideramos que el momento de la discusión presupuestaria, que es el ingreso el 30 de septiembre, va a ser un buen primer momento para mostrar qué medidas hemos podido recoger como Ejecutivo".

"Hay muchas otras que tienen un carácter temporal más ambicioso, que involucran, incluso, cambios legislativos que van a ser complejos de de tramitar y, por lo tanto, lo que aporta esta comisión es una agenda de largo plazo que va a poder ser utilizada por distintas administraciones para ayudarnos como país a afrontar los desafíos que tenemos en materia fiscal", agregó el jefe de la billetera fiscal.

Nuevas máximas en la Bolsa de Santiago

En otro ámbito económico, la Bolsa de Santiago cerró la semana con nuevas marcas máximas en el IPSA, por sobre los 9.200 puntos.

Expertos de la empresa financiera JP Morgan explican el buen comportamiento del mercado por la proyección de un eventual triunfo de la oposición en la elección presidencial de noviembre.