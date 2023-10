Congreso avanza en el Presupuesto 2024 con trabajo de comisión especial

La última subcomisión encargada de revisar las partidas presupuestarias para el 2024 terminó este lunes su trabajo en el Congreso en Santiago, dando paso -con varios nudos por resolver- a una comisión especial mixta de parlamentarios.

En detalle, fue la subcomisión encabezada por la senadora Ximena Rincón, que abordó la partida del tesoro público, la que dio término a la primera etapa de este trabajo legislativo, que será retomado el martes, miércoles y jueves de la próxima semana.

En esta siguiente instancia, será una comisión especial mixta -integrada por 13 senadores y 13 diputados- la que deberá realizar un análisis del trabajo previo que realizaron las cinco subcomisiones.

"Claramente será un trabajo intenso, con muchos temas a resolver en el área de salud, de la educación pública, de los recursos que van para regiones. Temas en los cuales tenemos que encontrar fórmulas para destrabar los desencuentros que hay y que habrán", advirtió el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), quien liderará esta comisión.

Aunque destacó la "buena ejecución del presupuesto por parte del Gobierno, lo cual es una buena noticia", el parlamentario aseguró que ahora se deberá ver la actitud del Ejecutivo "para poder destrabar las diferencias que tenemos y por sobre todo, el comportamiento de la oposición para trabajar en tener un presupuesto con prioridades ciudadanas".

DIFERENCIA EN LA PARTIDA DE SALUD

Una de las partidas con el mayor número de puntos a abordar es la de salud, dado que su respectiva subcomisión rechazó capítulos y programas claves de ese presupuesto, entre ellos Fonasa, salud mental, inversión sectorial y el presupuesto de todos los servicios de salud del país.

Según indicaron los participantes de la instancia, estos rechazos -que fueron votados de manera unánime- tienen como propósito que el Gobierno aumente los montos asignados.

"Son muchos los aspectos que en estos programas se han visto restringidos no por la voluntad sectorial, sino por la voluntad de Hacienda", advirtió el senador socialista Juan Luis Castro, ingresante de la subcomisión.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (CS) dio cuenta que "cada uno de los asuntos que se dejan pendiente o que se rechazan desde las subcomisiones, son los que se dan la posibilidad de reabrir en la comisión mixta de presupuesto. En cada una de ellas podemos generar acuerdos de proyección en salud mental, en materia de inversiones, en los servicios de salud, y el fortalecimiento de Fonasa".

"Este no es un tema con el Ministerio (de Salud), es un tema que va más de fondo, y estamos conscientes que la salud necesita mucho más. Se han hecho esfuerzos, pero hay materias que no pueden quedar atrás, no pueden quedar postergadas", puntualizó, por su parte, el senador RN Rafael Prohens.

"LAS NECESIDADES VAN MÁS ALLÁ DEL TEMA DE SALUD"

Ante este panorama, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, advirtió que desde la cartera no pueden "resolver todos los problemas del sistema de salud de un día para otro", dado que "las necesidades que tiene el Gobierno van más allá del tema de salud".

"Para nosotros lo más importante es la salud, pero también tenemos temas en vivienda, tenemos temas en las pensiones, y por eso es que el Gobierno y el Presidente han planteado la necesidad del pacto fiscal para tener un incremento mayor del presupuesto", destacó la secretaria de Estado.

PARTIDA POR EDUCACIÓN

Otro de los temas que serán discutidos de manera amplia en la próxima etapa del presupuesto es la partida de educación, con temas centrales como la Dirección de Educación Pública, en particular con la emergencia que enfrenta el sistema educativo en Atacama.

En este contexto, parlamentarios de oposición han solicitado suspender el proceso de desmunicipalización o de implementación de los Servicios Locales, opción que fue criticada por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

El líder del Mineduc cuestionó que sea la tramitación de la Ley de Presupuestos "la oportunidad más adecuada para discutir sobre temas estructurales", recordando que el sistema de administración municipal de la educación está en etapa terminal.